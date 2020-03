Ilse DeLange naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Ilse DeLange staat met haar band zaterdag 11 juli in Openluchttheater Eibergen. Zij brengt nieuwe nummers van haar onlangs uitgebrachte album ‘Gravel & Dust’ ten gehore. ‘’Maar natuurlijk komen ook alle bekende hits voorbij. Het wordt een feest van herkenning’’, zegt de Almelose zangeres.

Het wordt voor Ilse DeLange een memorabel weerzien met Openluchttheater Eibergen. In 2014 werd ze met The Common Linnets tweede bij het Eurovisie Songfestival. Eibergen was haar eerste optreden na het songfestival. Donateurs van het openluchttheater kunnen donderdag vanaf 10:00 uur met voorrang twee tickets kopen. Vrijdag om 10:00 uur start de vrije voorverkoop. Een online ticket kost 34,50 euro, inclusief alle bijkomende kosten.

Suzan & Freek

Vrijdag 4 september is er een extra concert van Suzan & Freek met band. Het eerste optreden (zaterdag 5 september) was vorige week in no-time uitverkocht. Online tickets zijn te koop via de website www.openluchttheatereibergen.nl. Hier staat ook alle informatie over het concert van Ilse DeLange. Eerder kondigde het openluchttheater al optredens aan van Al Mckay’s Earth, Wind & Fire Experience (USA), Maan, de muziek-battle Stones vs The Beatles en Wende & Amsterdam Sinfonietta. Voor deze concerten is nog een beperkt aantal tickets te koop.