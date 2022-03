Informatiebijeenkomsten diabetes in bieb

EIBERGEN / WINTERSWIJK / GROENLO – Op dinsdag 5 april (Eibergen), donderdag 7 april (Winterswijk) en vrijdag 8 april (Groenlo), organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een informatiebijeenkomst rondom het thema ‘diabetes’. Deze informatiebijeenkomst begint in alle drie vestigingen om 9.30 uur en is gratis te bezoeken. Meer informatie en de aanmeldmogelijk is te vinden op www.oostachterhoek.nl/diabetes.

Leven met diabetes

Steeds meer mensen krijgen te maken met diabetes. Het leven met de ziekte, het eigen aandeel in de zorg en het organiseren van zorg- en hulpbronnen vraagt veel van diabetespatiënten. Deze lezing is een mini-opleiding in het ziektebeeld en biedt vooral praktische handvatten om de kwaliteit van leven met diabetes te verbeteren.

Diabetes Mellitus wordt in de volksmond suikerziekte genoemd. Het is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en daar komen elke week 1200 mensen bij.

Ongeveer 200.000 mensen hebben diabetes zonder het te weten. Ouderdomssuiker komt in Nederland ongelofelijk veel voor. Goede voorlichting is van belang om ernstige complicaties voor te zijn. Deze lezing is daarom zeer interessant voor iedereen.

Gesproken wordt o.a. over:

Wat is diabetes en hoe is de behandeling

Welke typen diabetes zijn er en wat kun je zelf doen

Wat voor invloed heeft diabetes op je leven

Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De lezing wordt verzorgd door Remedica. Remedica verzorgt in samenwerking met zorgverleners patiëntenlezingen, waarbij op een laagdrempelige en begrijpelijke wijze uitleg wordt gegeven.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.oostachterhoek.nl/diabetes. Ook is het mogelijk om dit telefonisch te doen bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929, of in één van de vestigingen.

