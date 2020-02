Izaline Calister op jazz podium Home

EIBERGEN – Zangeres, componist en tekstschrijver Izaline Calister betreedt dinsdag 18 februari het podium van Irish Pub Home in Eibergen.

De van oorsprong Curaçaose heeft de afgelopen 16 jaar een carrière als singer-songwriter opgebouwd en sleepte daarmee ook al een Edison in de wacht. De muziek van Calister is een fusie tussen de traditionele muziek van haar geboorte-eiland en vocale jazz. Met teksten in het Papiaments. Ze heeft daardoor een eigen stijl gecreëerd.

zangeres trekt de hele wereld over en speelde op podia en festivals in heel Europa, Indonesië, Noord- en Zuid-Amerika. Uiteraard ook op het North Sea Jazz Festival en binnenkort dus in Eibergen. Haar optreden in Home begint omstreeks 20.45 uur.

De volgende optredens zijn op 17 maart komt Sven Hammond optreden en op 22 april komt Julia Philippens Het adres is Kerkstraat 2 en de entree bedraagt 10 euro.