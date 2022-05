Jan Akkerman afsluiter Berkelblues Festival

EIBERGEN – Jan Akkerman en zijn band Brainbox zijn de afsluiter van de eerste editie van het Berkelblues Festival, dat zondag 4 september van 13:30 tot 21:00 uur gehouden wordt in Openluchttheater Eibergen. Verder zijn er optredens van Flavium en Harlem Lake.

De 75-jarige Jan Akkerman begon zijn muzikale loopbaan bij Brainbox en was daarna onderdeel van de zeer succesvolle band Focus. In 1973 werd Akkerman door het toonaangevende Amerikaanse popblad Melody Maker uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld. Daarnaast speelde hij samen met tal van Nederlandse en internationale musici. Akkerman en Brainbox spelen van 18:30 tot 20:00 uur.

Flavium opent het Berkelblues Festival. Deze Nederlandse bluesband bestond in 2019 vijftig jaar en is onder meer bekend van het nummer Nightlife uit 1980. De 5 koppige band Harlem Lake is een americana bluesrock formatie, geïnspireerd door onder meer Joe Bonamassa, Little Feet en BB King. Harlem Lake neemt ook deel aan de European Blues Challange in Malmö Zweden.

Verder is er onder meer een vintage markt, barbier en bierproeverij. Alle info en online tickets, 22,50 per kaartje, zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....