Jazz at Home meets Hans Dulfer & Han Bennink 

EIBERGEN – Dinsdag 14 januari staat ons weer een bijzondere avond Jazz at Home te wachten. Peter Beets gaat samen met Hans Dulfer, een van de grootste namen uit de jazzwereld, en Han Bennink, bekend als wereldwijd symbool van de ‘New Dutch Swing’, zorgen voor een spectaculair optreden.

Het is lang geleden dat Hans en Han samen een podium hebben gedeeld, maar Home heeft het voor elkaar gekregen om deze jazzmeesters weer samen te brengen. Saxofonist Dulfer is een van Nederlands bekendste en meest veelzijdige muzikanten. Hij volgt de laatste trends op de voet, maar blijft een typische jazzmuzikant. Gedurende een lange periode in het begin van zijn carrière speelde hij op vele podia en was hij minder bezig met het maken van platen. Maar als hij daar in de jaren negentig serieus werk van maakt, volgt grootschalig succes in Nederland en zelfs een sterrenstatus in Japan. Dochter Candy is inmiddels op alle fronten in zijn voetsporen getreden.

Han Bennink is een fenomeen in de Nederlandse jazz en daarbuiten, een geschoolde drummer die een feilloos getimede swing verbindt met explosieve improvisaties, en uitersten laat botsen in een visueel frappante performance. Wereldwijd geldt Bennink als het symbool van de ‘New Dutch Swing’, de mede door hem ontwikkelde mix van improvisatie met jazz en absurdistische humor, waarbij hij muziek maakt uit alles wat voorhanden is: een stoel, een pizzadoos, de planken van het podium, of een perfect gestemde snaredrum.

Al eerder speelde Hans Dulfer in Eibergen en nu keert hij er terug om samen met Peter Beets en Han Bennink weer een muzikale avond te verzorgen. Zij beperken zich niet tot alleen jazz, maar spelen ook aanverwante muziekstijlen als soul, funk en latin. De deur is geopend vanaf 20:00. Het optreden begint omstreeks 20:45 uur. Entree bedraagt 10 euro en het adres is Kerkstraat 2 in Eibergen.