Jazz Eibergen met acid-band Tristan

EIBERGEN – De acid-jazz band Tristan is donderdagavond 15 juli te gast bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis. De vijfmans-formatie maakt energieke ‘feel-good’ vintage acid-jazz, in de stijl van Jamiroquai, Brand New Havies en Incognito. De band speelt met de energie, vibe en geluid van nu.

Tristan bestaat uit een aantal van de beste pop/jazz muzikanten uit Europa. Funky gitaren, Fender Rhodes, synthesizers en een ritmesectie die al een lange tijd samenspeelt. Dit geeft zangeres Jaycilee een stevige basis om met haar prachtige warme soulvolle stemgeluid te schitteren.

Het debuutalbum ‘Full Power’ dat uitkwam in 2014 ontketende een kettingreactie aan positieve respons, reviews en airplay. Tristan werkte voor dit album onder meer samen met US- soulzanger Heston, saxofonist Nigel Hitchcock en trompettist Randy Brecker.

Arrangement

Het is uitsluitend mogelijk een entreeticket in combinatie met een 2-gangen jazz-hap te boeken. Het arrangement kost 25 euro en de ontvangst is vanaf 18:00 uur. Eerste gang jazz-hap is om 18:30 uur. De zaal gaat open om 20:00 uur en het concert begint om 20:30 uur. Online tickets zijn te koop op www.jazzeibergen.nl.