Jazz Eibergen met The Preacher Men

EIBERGEN- Het virtuoze trio The Preacher Men speelt zaterdag 26 februari bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis. Het concert kon vanwege Corona in januari niet doorgaan. Drie absolute topmusici uit de jazzscene die hun sporen ruimschoots verdiend hebben en garant staan voor een swingende avond.

Met Rob Mosterd op het Hammond B3 orgel, Efraïm Trujillo op saxofoon en Chris Strik (drums) nemen de bezoeker mee terug in de tijd van Blue Note, Verve en intieme jazzclubs. Met een zwaar groovend Hammond orgel, scheurende sax en pakkende back beats. De jazzhap is om 18:15 uur en het optreden begint rond 20:00 uur.

Een arrangement jazzhap plus entree kost 27,50 euro. Alleen concertticket is 17,50 euro. Alle info en online tickets zijn te vinden op www.jazzeibergen.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....