Jazz en klassiek in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Jazz-zangeres Marit van der Lei en violist Tim Brackman geven zaterdag 11 juli om 16:00 uur een intiem concert in Openluchttheater Eibergen. Beide musici doen een set van 45 minuten. Brackman neemt alt violiste Floor le Coultre mee, Van der Lei wordt begeleid door basgitarist Marre de Graaff.

Brackman (1993) haalde zijn masterdiploma aan het conservatorium in Den Haag bij Vera Beths en studeert momenteel in Italië. De violist won meerdere prijzen, onder meer op het Prinses Christina Concours. Samen met Floor le Coultre vertolkt hij in het openluchttheater onder meer werken van Bach en Bartok.

Van der Lei heeft een zeer expressieve stem. Zij wordt begeleid door bassist Marre de Graaff. Uitgevoerd worden eigen composities, aangevuld met improvisaties op zelf geschreven gedichten of klankwerelden. In verband met de coronaregelgeving kunnen maximaal honderd bezoekers dit dubbelconcert bijwonen. Een online ticket kost 10 euro. Bezoekers mogen hun eigen drankje meenemen. Alle informatie over de optredens en de online ticketshop zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

Marit van der Lei en Marre de Graaff. Foto: PR Openluchttheater Eibergen Tim Brackman. Foto: PR Openluchttheater Eibergen

