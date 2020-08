Jazz-hap met The Pact bij Muldershuis

EIBERGEN – Genieten van top jazz op een toplocatie. Dat is de insteek van het concert dat The Pact geeft onder het stretchdoek in de tuin en aan het water van Het Muldershuis op donderdagavond 10 september. De drie musici nemen als gastsolist de Amerikaan Tollak Ollestad (mondharmonica, zang en toetsen) mee naar Eibergen. Het is de opmaat naar meer jazz-optredens in Het Muldershuis.

“Door de coronacrisis kan er veel niet, maar dit soort intieme optredens in de buitenlucht kan prima”, vertellen de initiatiefnemers Wouter Braam van Het Muldershuis en Raph Schouten van Jazz Eibergen. Onder het enorme stretchdoek kunnen enkele tientallen bezoekers plaatsnemen. Wie wil kan vooraf een jazz-hap eten. Het voor- en hoofdgerecht worden op het buitenterras of binnen geserveerd, de afsluitende koffie onder het stretchdoek.

The Pact bestaat ui Sietse Huisman (drums), Tico Pierhagen (toetsen) en Ronald Jonker (gitaar) en speelt smooth jazz en soul/funk fusion. Gastartiest Tollak Ollestad speelde mee met grootheden als Seal, Earth, Wind & Fire en Gino Vanelli.

De jazz-hap kost 17,50 euro, het concertkaartje 10 euro. Een eet/concert-arrangement kost 25 euro per persoon. In verband met de coronaregels is vooraf aanmelden bij Het Muldershuis verplicht. De capaciteit voor zowel de jazz-hap als het optreden is gelimiteerd. Opgave kan via mail info@hetmuldershuis.nl en telefonisch 0545-472334.

Het Muldershuis en Jazz Eibergen gaan meer concerten organiseren in de binnenzaal. Zo komen onder Ben Van den Dungen en Montis, Goudsmit & Directie naar Eibergen. “Daarover binnenkort meer”, aldus de initiatiefnemers. Muziekliefhebbers kunnen zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Jazz Eibergen. Een mailtje naar jazzeibergen@ziggo.nl is voldoende.



