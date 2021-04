Jazz Moves festival in Openluchttheater Eibergen

Deel dit bericht













EIBERGEN – Oost-Nederland is een nieuw jazzfestival rijker. Zaterdag 26 juni houdt Openluchttheater Eibergen de eerste editie van ‘Jazz Moves’. Het neusje van de Nederlandse jazz gerelateerde muziekscéne komt naar Eibergen. Naast Sven Hammmond, BRUUT! Fay Claassen & Cor Bakker komen gitarist Peter Tiehuis met zijn T5 band en Tollak Ollestad & The Pact naar het festival.

Er komt ook een tweede podium. Dit ‘Talent Stage‘ wordt ingevuld door studenten van de jazz- en soulopleiding HKU Utrechts Conservatorium. Emma Boertien is één van deze jonge talenten. De 18-jarige Almelose werd vorig jaar tweede bij de Voice of Holland en volgt nu een opleiding in Utrecht. ‘’We hebben niet alleen de absolute Nederlandse jazztop op het festival staan, maar ook aanstormend talent. Naast pure jazz is er ook ruimte voor jazz gerelateerde stromingen. Dat maakt Jazz Moves muzikaal heel gevarieerd”, zegt Openluchttheater Eibergen.

Sven Hammond sluit het festival af. De band rond Hammond-toetsenist Sven Figee is onder meer de muzikale sidekick van Matthijs van Nieuwkerk zijn tv-program ‘Matthijs Gaat Door’. In verband met de coronacrisis worden er in eerste instantie maximaal 350 tickets verkocht. Een kaartje kost 22,50 euro, inclusief bijkomende servicekosten. Jazz Moves begint om 16:00 uur en duurt tot 24:00 uur.

Kaartverkoop

Aanstaande zaterdag 17 april kunnen donateurs van Openluchttheater Eibergen met voorrang maximaal twee tickets per donateurschap kopen. Kaarten die overblijven gaan maandag 19 april om 10:00 uur in de vrije verkoop. Als het festival door aangescherpte coronaregels niet door gaat, ontvangen alle kaartkopers hun geld terug. Alle info over programma en tickets is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl

