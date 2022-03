Jett Rebel naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Velen die er in 2015 in ons theater bij waren noemden het na afloop hun mooiste concert. Vrijdag 9 september is Jett Rebel terug in Eibergen.

Zijn muzikale vakmanschap en energieke optredens zijn vermaard. Ook in het buitenland is dit niet onopgemerkt gebleven. Ieder concert met Jett Rebel is anders waarbij hij het beste uit zichzelf haalt om zijn publiek een onvergetelijk optreden voor te schotelen.

Donateurs van het openluchttheater kunnen van zaterdag 12 maart 10:00 uur tot maandag 14 maart 10:00 met voorrang twee kaarten kopen. Daarna start de vrije voorverkoop. Een voorverkoopticket kost 27,50 euro inclusief bijkomende ticketkosten.

De poort gaat 9 september om 19:30 uur open.

