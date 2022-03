Karel Boehlee Trio bij Jazz Eibergen

EIBERGEN – Het Karel Boehlee Trio is donderdag 17 maart tijdens de maandelijkse jazzavond te gast bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis. Pianist Boehlee is onder meer de veel geroemde begeleider van Gino Vannelli, Toots Thielemans en zangeres Fay Claassen.

Het pianospel van Boehlee kenmerkt zich door de combinatie van lyriek en ritmiek.

De improvisatie laat zich niet vangen voor één gat en is rijk aan verrassingen en avontuur.

Het repertoire bestaat uit eigen stukken, en een ode aan een aantal piano-helden, waaronder Herbie Hancock, Keith Jarrett en Brad Mehldau. Boehlee wordt begeleid door een geweldige ritmesectie, Martijn Vink op drums en Clemens van der Feen op bas. Vooraf is er de mogelijkheid om rond 18:30 uur een jazzhap te eten. Inclusief entree kost dit arrangement 27,50 per persoon. Alleen een entreeticket kost 17,50 euro. Het concert begint rond 30:30 uur.

Voor alle info en online tickets www.jazzeibergen.nl

