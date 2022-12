Kerstcross na twee jaar terug op wielerkalender

EIBERGEN – Ze hebben de tel nooit helemaal exact bijgehouden, maar de traditionele Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk moet inmiddels een slordige dertig jaar oud zijn. Nadat het evenement de afgelopen twee jaar op de kalender ontbrak omdat de coronacrisis tussendoor fietste, wordt Tweede Kerstdag de aloude Kerstcross ‘gewoon’ weer verreden. Waarbij iedereen kan meedoen: van de jongste wielrennertjes tot recreanten tot de doorgewinterde amateur, terwijl in het verleden ook meermaals enkele profs hebben meegedaan.

Het parcours van De Stofwolk op sportpark De Bijenkamp bij Eibergen vormt andermaal het decor voor deze wielerwedstrijd, waarbij niets moet maar alles mag.

Open kampioenschap

“Dat wil zeggen: het is een soort open kampioenschap”, vertelt Jessica Jansen van de evenementen-werkgroep van De Stofwolk. “Wat inhoudt dat iedereen mag meedoen en waarbij vooral wordt gestreden om de eer. Soms ook bloedfanatiek. Maar waar ook recreanten, die eens willen ervaren hoe het is om een veldrit te rijden of die gewoon tijdens de Kerst even een frisse neus willen halen, welkom zijn. Wie zichzelf terug wil zien in het klassement rijdt met een transponder die de tijd registreert, wie buiten mededinging wil meedoen rijdt gewoon zonder zo’n apparaatje.”

Uitdagend parcours

De wedstrijd wordt verreden op het parcours van de organiserende vereniging De Stofwolk. Dit traject wordt geregeld opgeknapt. Waarbij sommige hindernissen verdwijnen om ruim baan te maken voor nieuwe. “De renners krijgen dan ook een uitdagend parcours voor de wielen. Waarbij ze overigens zelf kunnen kiezen met welke fiets ze willen meedoen: een veldritfiets of een mountainbike.”

De Kerstcross werd zo’n dertig jaar geleden in het leven geroepen omdat er destijds tussen Kerst en de jaarwisseling voor wielrenners amper wat te beleven viel. En dat er behoefte aan een dergelijke wedstrijd bestond, bleek al snel. Traditioneel verschijnen er tientallen renners aan de start.

“De Kerstcross is in de loop der jaren uitgegroeid tot een regelrechte klassieker”, vertelt Jessica Jansen. “Vandaar dat de deelnemers niet alleen uit de Achterhoek en Twente komen maar soms van heinde en verre. En niet alleen deelnemers. Ook is het rond het parcours steevast een drukte van belang als het gaat om de toeschouwers.”

Per categorie vallen er drie prijzen te winnen. De inschrijving verloopt via de website van de wielerunie, Mijnknwu.nl. Inschrijven kan tot 24 december 12.00 uur. Wie een startlicentie van de KNWU heeft kan echter op de dag zelf nog inschrijven.

Nadat de poort om half negen is geopend, kunnen de jeugdrenners vanaf negen uur warm rijden. Om half tien valt dan het eerste startschot. Om 11.00 uur start de B-categorie van de volwassenen en om 12.00 uur de A-categorie. Om 13.00 worden de prijzen uitgereikt.

