Kindermiddag met gebarentaal in Bibliotheek

EIBERGEN – Na succesvolle edities voor volwassenen in Eibergen en Lichtenvoorde verzorgt Femke Keupink op woensdag 15 juni, om 14.00 uur, in de Bibliotheek Eibergen een gebarenworkshop voor kinderen. Deelnamekosten voor kinderen: €5,00. Elk kind mag eventueel één volwassene meenemen. Een volwassene betaalt €5,00 (voor leden) of €7,50 (voor niet-leden) om deel te nemen. Aanmelden gaat via www.oostachterhoek.nl/kinderengebaren.

Femke Keupink

Femke Keupink is zelf slechthorend en is daarom de afgelopen jaren meer gebarentaal gaan gebruiken. Ze heeft hiervoor lessen gevolgd en wil haar kennis graag doorgeven aan andere belangstellenden (horend én slechthorend/doof): “Ben je geïnteresseerd in gebarentaal en wil je kennismaken met de taal Nederlands ondersteund met Gebaren? Op deze middag krijg je een voorproefje van deze mooie taal. We gaan samen oefenen met de officiële gebaren, terwijl je daarbij je spraak gebruikt. De gebaren ondersteunen dus de spraak en dit is een mooi begin als je eens wilt kennismaken met gebarentaal”, aldus Femke.

Wat ga je leren

Er wordt begonnen met de basis, zoals de begroetingen goedemorgen, -middag en -avond. Verder worden in spelvorm gebaren aangeleerd, die te maken hebben met het thema vakantie. De deelnemers leren allemaal passende gebaren die gebruikt kunnen worden. Het wordt een gezellige, interactieve middag samen met andere kinderen die misschien ook slechthorend, doof of horend zijn.

Iedere deelnemer krijgt een boek mee naar huis waar de gebaren van die middag in staan, zodat er samen thuis ook nog geoefend kan worden.

Aanmelden

Het aanmelden gaat via www.oostachterhoek.nl/kinderengebaren. Er is plek voor maximaal 10 kinderen, dus wees er snel bij. Elk kind mag maximaal één volwassene meenemen. De deelnamekosten zijn: €5,00 voor kinderen en €5,00 (leden) of €7,50 (niet-leden) voor de volwassene die meekomt.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....