Kindervoorstelling Dirk Scheele in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Dirk Scheele speelt zondag 23 augustus in Openluchttheater Eibergen twee voorstellingen (14:00 en 16:00 uur) voor de leeftijdsgroep 2 tot 7 jaar. Het is één van de weinige reguliere optredens uit de programmering 2020 die toch door kan gaan.

Dat gebeurt coronaproof en er is plek voor maximaal 200 bezoekers per voorstelling. De vrijwilligers van het theater zullen wel een intieme setting creëren en de kinderen zoveel mogelijk vooraan een plekje geven. Scheele speelt in Eibergen een selectie van zijn leukste liedjes. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Alle info over de voorstelling en online tickets zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

