Kindervoorstelling ‘Van Top Tot Teen’ in openluchttheater

EIBERGEN – In de kindervoorstelling ‘Van Top Tot Teen’ neemt professor Van Top de kinderen mee op reis door het menselijk lichaam. Hoe zit je lichaam in elkaar en wat voor gevoelens kun je allemaal hebben? Deze interactieve educatieve dansvoorstelling brengt zondag 20 september kids vanaf 3 jaar letterlijk in beweging.

Deze vrolijke professionele dansvoorstelling van Stichting Evolutio zit vol verrassingen en uiteenlopende dansstijlen. Natuurlijk ‘corona-proof’ met maximaal 200 bezoekers. De kinderen kunnen zoveel mogelijk vooraan een plekje zoeken. De voorstelling begint om 14:00 uur, om 13:30 uur gaat de poort open.

Een online kaartje kost 10 euro en is te verkrijgbaar op de website www.openluchttheatereibergen.nl.

