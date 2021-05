Kindervoorstellingen in Openluchttheater Eibergen

Deel dit bericht













EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen heeft twee professionele kindervoorstellingen geprogrammeerd. Zondag 20 juni is er voor de kinderen vanaf 4 jaar ‘André het astronautje’ en zondag 11 juli kan de leeftijdsgroep vanaf 2 jaar genieten van ‘Dikkie Dik en de taart’.

‘André het astronautje’ is geschreven door astronaut André Kuipers en wordt uitgevoerd door Klein Amsterdam Producties. In de 45 minuten durende voorstelling maken kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart. De uitvoeringen beginnen om 14:00 en 16:00 uur en de capaciteit is 150 bezoekers per keer. Een online ticket kost 7,50 euro. Zondag 11 juli kunnen kinderen vanaf 2 jaar genieten van ‘Dikkie Dik en de taart’. Bij deze sfeervolle muziekvoorstelling voor peuters, kleuters en ouders wordt het publiek actief bij de uitvoering betrokken. Het verhaal wordt opgebouwd rond een levensgroot boek met originele Dikkie Dik tekeningen. De voorstelling duurt 35 minuten en er is plaats voor 100 bezoekers per voorstelling. Een online ticket kost 7,50 euro. Alle informatie over de kindervoorstellingen en de ticketshop zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

In verband met corona wordt geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk vooraan bij elkaar te plaatsen met de ouders op gepaste afstand. Als door aangescherpte coronaregelgeving de voorstellingen gecanceld worden, ontvangt iedereen de ticketkosten terug.