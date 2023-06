Kunstenaars en professionals begeleiden senioren in Fit-ART-project

EIBERGEN – Het is nooit te laat om je talent te ontdekken en te ontwikkelen, zelfs na je pensioen. Ook als mobiliteit een uitdaging wordt of als je met gezondheidsproblemen kampt, ben je het waard om het beste uit jezelf te halen. Dat is waar het project Kreggel en Kwiek voor staat, onder begeleiding van Fit-ART en Culturije. Op zaterdag 8 juli krijgen oudere volwassenen de kans om deel te nemen aan een proeverij met diverse creatieve workshops in en rondom de Huve in Eibergen. Deze kunstproeverij is bedoeld als kennismaking met workshops die gedurende het hele jaar gevolgd kunnen worden. Het motto van Kreggel en Kwiek is: voeg zelf leven toe aan je dagen!

Op zaterdag 8 juli kunnen mensen tussen de 55 en 99 jaar genieten van een zoektocht naar kunst- en cultuurworkshops die bij hen passen. Onder begeleiding van minstens 12 kunstenaars en andere professionals kunnen de deelnemers kunst maken, kijken, voelen, schrijven, proeven en spelen, allemaal in en rondom de Huve in Eibergen. Naast het aanbod aan kunstworkshops is Kreggel & Kwiek ook op zoek naar deelnemers voor het eigen redactieteam, theaterspelers voor het stuk “Levenskunst”, gastheren en gastvrouwen voor de Kwiekcafés, workshopdocenten en chauffeurs om deelname aan activiteiten mogelijk te maken. De proeverij is tevens een kennismaking met het programma voor de rest van het jaar. In september begint het Kreggel & Kwiek cultuurcircuit voor mensen tussen de 55 en 99 jaar, waarbij steeds wisselende workshops in series worden aangeboden.

Fit-ART werkt samen met Culturije om meer mogelijkheden te creëren voor talentontwikkeling op latere leeftijd. Kunstzinnig bezig zijn, op welke manier dan ook, brengt plezier en kracht met zich mee, houdt de geest lenig, verruimt de horizon en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Het geeft betekenis aan je dag. Met de oprichting van Fit-ART willen Tineke Posthumus en Anita Kunst senioren stimuleren om hun hele leven lang te blijven leren, de focus te leggen op wat wel mogelijk is en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. “Wij zijn ervan overtuigd dat actief bezig zijn met theater, muziek, dans en beeldende kunst een positieve invloed heeft op je gevoel van eigenwaarde en zelfrespect,” aldus Anita. “Dankzij het aanbod in het project Kreggel en Kwiek kun je met je eigen kracht en inzet de regie nemen over je geluk!”

Het motto van het project Kreggel & Kwiek is: voeg leven toe aan de dagen van alle senioren, ook voor degenen voor wie deelname niet altijd vanzelfsprekend is. Tegen hen willen we zeggen: “Heb je interesse om deel te nemen, maar zie je obstakels omdat je denkt dat het misschien niet meer mogelijk is? Laat die obstakels verdwijnen, want Fit-ART zoekt altijd naar manieren waarop het wel kan.” Tineke van Fit-ART legt uit: “Mensen die fysieke of mentale belemmeringen ervaren, hebben juist behoefte aan de mogelijkheid om weer deel te nemen, om gewoon mee te doen. Samen met onze kunstenaars zoeken we altijd naar mogelijkheden. En tot nu toe zijn we daar altijd in geslaagd! En als je dan ziet hoe gelukkig mensen worden, daar doen we het voor!”

Wil je deelnemen aan de proeverij van Kreggel & Kwiek of ken je iemand die dat leuk zou vinden? Meld je dan aan via kreggelkwiek@fitart.nl. Benieuwd naar het programma op 8 juli? Programmaboekjes zijn verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in de gemeente Berkelland, bibliotheken, andere openbare gelegenheden of digitaal via www.fitart.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl