Maak je eigen stickers met BIEBlab in de bieb

RUURLO / EIBERGEN – Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen in april hun eigen stickers ontwerpen en snijden tijdens BIEBlab in de bibliotheek. Op woensdag 2 april om 15.00 uur is het in Bibliotheek Ruurlo, en op woensdag 9 april om 15.00 uur in Bibliotheek Eibergen.

Met behulp van een computer en snijplotter maken de kinderen unieke stickers, bijvoorbeeld voor op hun kamerdeur of etui. Deelname kost € 2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek zelf.

BIEBlab wordt georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en is een maandelijkse activiteit in vijf vestigingen.

