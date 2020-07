Maan volgend jaar in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Zangeres Maan staat vrijdag 9 juli 2021 met haar band in Openluchttheater Eibergen. Het optreden stond voor dit jaar gepland, maar kan in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Alle kaartkopers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Gekochte tickets blijven geldig. Wie toch liever het geld terug wil kan gebruik maken van de refund-regeling van het openluchttheater. Er is nog een beperkt aantal online tickets te koop voor de nieuwe datum. Alle info over het concert is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl

Kindervoorstelling

Hoewel vrijwel de gehele programmering 2020 is geschrapt, gaat de kindervoorstelling van Dirk Scheele op zondag 23 augustus wel door. Het optreden is bedoeld voor de leeftijdsgroep 2 tot 7 jaar. Er zijn voorstellingen om 14:00 en 16:00 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar. Alle info en online tickets zijn te vinden op de website van het openluchttheater.

