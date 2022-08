Montis, Goudsmit & Directie openen nieuwe seizoen Jazz Eibergen

EIBERGEN – Het groovy trio Montis,Goudsmit & Directie opent donderdag 15 september, het nieuwe seizoen van Jazz Eibergen. Iedere derde donderdag van de maand, is er in residentie Het Muldershuis, een jazz-gerelateerd optreden.

Met de klemtoon op jazz-gerelateerd, want ook aanverwante stijlen als soul, funk en Sinti ken Gipsy komen voorbij. De concerten beginnen om 20:30 uur. Het is mogelijk om vooraf voor 12,50 euro een jazzhap te eten. Er is plek voor maximaal 32 eters. De jazzhap is populair en meestal snel uitverkocht. Dus het is zaak om dit tijdig te boeken. Een jazzhap-arrangement inclusief concertticket kost 30 euro. Alleen een concertkaartje kost 17,50 euro per persoon. Per avond is er plek voor 75 bezoekers.

Montis, Goudsmit & Directie zullen in Eibergen onder meer nummers spelen van hun nieuwe album, dat dit najaar uitkomt. Op 20 oktober is saxofonist Alexander Beets met zijn quintet te gast bij Jazz Eibergen. Donderdag 17 november staat in het teken van Sinti en Gipsy muziek . Te gast zijn dan gitarist Paulus Schäfer en Dominique Paats (accordeon). Donderdag 15 december is zangeres Marit van der Lei met haar Nextet te gast. Dit wordt een bijzonder concert, want de uit Eibergen afkomstige jazzzangeres presenteert op deze avond haar tweede album.

In het nieuwe jaar komt donderdag 19 januari Loek van den Berg met zijn quintet naar Eibergen. Teus Nobel speelt donderdag 16 februari met zijn trio bij Jazz Eibergen. Deze avond staat in het teken van trompettist Chet Baker. Het Mehmet Polat Trio komt 16 maart naar Eibergen. Ud-speler Polat combineert uiteenlopende muziekstijlen met zijn Alevi spirituele, Anatolische volks- en Ottomaans klassieke muziekachtergrond. De Masha Bijlsma band komt 20 april naar Het Muldershuis. Het seizoen tot de zomerstop wordt op 11 mei afgesloten door Clapping Dog. Dit is een muziekproject van vier gelouterde musici: Peter Tiehuis (gitaar), Bassist Theo De Jong, percussionist Bart Fermie en Jasper van Hulten (drums/percussie).

Voor alle info en online tickets: www.jazzeibergen.nl.

