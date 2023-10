Mooi filmprogramma CINEbieb in de maand november

NEEDE / EIBERGEN – In november vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen respectievelijk de films ‘Dear Comrades!’ en ‘El Buen Patrón’. Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb of in één van de bibliotheken.

Dear Comrades!

Op donderdagavond 2 november, 20.00 uur is in de Bibliotheek Neede de film ‘Dear Comrades!’ te zien.

In juni 1962 liepen de gemoederen in industriestad Novotsjerkassk hoog op, toen op dezelfde dag dat de voedselprijzen werden verhoogd ook de lonen van de werknemers met een derde werden gekort. De staking die daarop volgde werd door de KGB en het Sovjetleger bloedig neergeslagen in wat nu het Bloedbad van Novotsjerkassk heet. Oudgediende Konchalovskiy (Runaway Train) volgt in dit indrukwekkende, historische drama het trotse Partijlid Lyuda, wier idealen op losse schroeven komen te staan wanneer haar opstandige dochter één van de stakers blijkt en na het bloedbad nergens te bekennen is. Geschoten in prachtig zwart-wit en winnaar van de speciale juryprijs op Venetië 2020.

Regie: Andrey Konchalovskiy

Cast: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev

El Buen Patrón

De vrijwilligers van CINEbieb Eibergen kozen voor de maand november de film ‘El Buen Patrón. Op woensdagavond 15 november, om 19.30 uur, is deze film te zien in de bibliotheek Eibergen.

Fijn-venijnige komedie over de zelfingenomen Julio Blanco, de ‘goede baas’ uit de titel, die in de week voor een belangrijke inspectie van zijn fabriek wanhopig probeert zijn werknemers gelukkig te houden. Wat gierend uit de bocht vliegt wanneer een zojuist ontslagen arbeider een eenmansprotest begint, zijn belangrijkste voorman onder de maat presteert vanwege een falend huwelijk, en Blanco zelf een affaire begint met de nieuwe stagiaire. Bardem is in grootse vorm als de charmante schurk Blanco, en de film – die kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt – was in 2022 de grote winnaar bij de Goya’s (de Spaanse Oscars) waar de film zes van de maar liefst twintig nominaties verzilverde.

Regie: Fernando León de Aranoa

Cast: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Voor een totaaloverzicht van alle films: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

