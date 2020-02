Mooi op tied… met Ben Reel

EIBERGEN – Zaterdag 7 maart organiseert Home de eerste editie van “mooi op tied…”. is het idee is dat we net als vroeger op tijd beginnen en zo weer mooi op tied naar huis kunnen.

Ben Reel gaat optreden tijdens “mooi op tied…” De bovenverdieping van Home zal hiervoor worden gebruikt, zodat het aanvoelt als een huiskameroptreden.

Ben Reel is een Ierse singer/songwriter. In zijn muziek worden invloeden uit de all-country vermengd met een atmosferische en duistere sound. Deze atmosferische en duistere sound is kenmerkend voor de Ierse muziek. Ook maakt Ben Reel reggae, soul en jazz nummers. Het repertoire bestaat uit veel eigen nummers, maar ook nummers van o.a. Neil Young, Bob Dylan, Chuck Berry, Beatles, Bruce Springsteen en Johnny Cash. Door zijn grote bereik en bijzondere stem van Ben Reel is zijn publiek altijd erg enthousiast en onder de indruk.

Het optreden begint omstreeks 19.30 uur en het adres is Kerkstraat 2 in Eibergen.