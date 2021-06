Muziek van Mendelssohn in Openluchttheater Eibergen

Deel dit bericht













EIBERGEN – Het collectief LUDWIG uit Amsterdam geeft zondagmiddag 13 juni een speciale uitvoering in Openluchttheater Eibergen. Het gaat om de elfenkomedie Midzomernachts-droom van Shakespeare op muziek van Mendelssohn. Op het podium staan tien musici, theatermaker Florian de Backere en sopraan Laetitia Gerards.

Geïnspireerd door Shakespeare’s eigen Globe Theatre in Londen hebben de makers een voorstelling geproduceerd die recht doet aan de ‘no props/just imagination’ theatervorm: Muziek en tekst in een pure vorm. Samen met een fantastische acteur en solist mondt dit uit in een bijzondere productie.

Het muziekgezelschap reist de komende maanden door heel Nederland. De try-out vindt in Openluchttheater Eibergen plaats en is gratis te bezoeken. In verband met corona is de capaciteit beperkt tot 250 zitplaatsen. Bovendien moet iedereen zelf thuis kennisnemen van de vier vragen van de gezondheidscheck. Als die met ‘nee’ kunnen worden beantwoord, kan je de voorstelling bijwonen. Ook bij de entree zal hier nogmaals naar worden gevraagd.

In verband met corona wordt gewerkt met een ticketsysteem. Voor 2,50 euro per stuk kunnen maximaal 2 tickets worden gekocht. Bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker een consumptiemunt voor koffie of thee. De bar blijft dicht. De voorstelling duurt 50 minuten en begint om 16:30 uur.