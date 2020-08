Nederlandse jazz-top naar Muldershuis

EIBERGEN – Van gitarist Anton Goudsmit en saxofonist Ben van den Dungen, tot pianist Karel Boehlee en Conrad Miller Trio. De top van de Nederlandse jazz staat vanaf september eens per maand op donderdagavond in Het Muldershuis.

The Pact opent de serie 10 september. Dit concert is inmiddels uitverkocht. Op 24 september is er een extra jazzavond met Montis, Goudsmit & Directie. Bij goed weer zijn deze twee optredens buiten onder het stretchdoek. “Daarna zijn de jazzavonden in de binnenzaal. 15 oktober is gitarist Peter Tiehuis met zijn T5 kwintet te gast, 19 november brengt Mosquito Jazz een ode aan Miles Davis”, vertelt programmeur Raph Schouten van Jazz Eibergen.

Donderdag 17 december komt de Feigeli Prisor Trio met sinti zigeunerjazz naar Eibergen. Voor 21 januari loopt een optie. 18 februari speelt het Conrad Miller Trio, 18 maart is saxofonist Ben van den Dungen te gast. Donderdag 15 april komt Efraïm Trujillo met zijn band naar Eibergen. Het seizoen wordt 20 mei swingend afgesloten met de funky acidjazz band ‘Tristan’.

De entree is 10 euro. Het is mogelijk om vooraf een jazz-hap te eten (17,50 euro). Een arrangement entree plus jazz-hap kost 25 euro. Plaatsreservering voor zowel concert als jazz-hap is verplicht: info@hetmuldershuis.nl of 0545-472334. Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrieven van Jazz Eibergen. Een mailtje naar jazzeibergen@ziggo.nl is voldoende.

