Needse Berg als scherprechter felbegeerde wieler-districtstitel

EIBERGEN/NEEDE – Het is een felbegeerde titel in het amateur-wielerpeloton: het districtskampioenschap. Wielerclub De Stofwolk organiseert op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, de kampioenschappen voor het district Oost. Met de Needse Berg als scherprechter in het parcours.

Nadat De Stofwolk erin was geslaagd om de districtskampioenschappen voor het district Oost te mogen organiseren, ging het evenement vanwege corona twee jaar in de ijskast. Maar eindelijk komt het er dan toch van.

De renners zijn onder meer afkomstig uit Gelderland en Overijssel. Er staan die dag diverse categorieën aan de start: nieuwelingen, dames en heren.

Volgens Jessica Jansen van de evenementencommissie van De Stofwolk hebben zich nu al meer dan 260 renners ingeschreven. De coureurs wacht die dag een fikse uitdaging. Want de Needse Berg mag dan niet steil zijn, de glooiende helling moet meermaals en van diverse kanten worden bedwongen. Waarbij bovendien ook de wind nog eens vrij spel heeft.

Pittig parcours

De Stofwolk er dan ook in geslaagd een pittig parcours uit te stippelen. “Het traject is acht kilometer lang en loopt in de vorm van een acht langs en over de Needse Berg. Daarbij moeten de renners twee maal per omloop over deze heuvel. Wat het extra uitdagend maakt, is dat tijdens de wedstrijd alle facetten van de wielersport aan bod komen. Los van het klimwerk op de pittige flanken van de Needse Berg, zitten er veel open stukken. Waarmee de wind dus ook nog eens een belangrijke factor vormt. In combinatie met de haakse bochten en de smalle weggetjes zorgt dat ervoor dat de tactiek die dag een belangrijke speelt.”

Glooiende finish

De start en finish liggen op de brede rondweg, waarbij het in de sprint glooiend omhoog gaat. “Wat altijd garant staat voor een fraai kijkspel.”

Het startschot valt om 09.00 uur voor de masters. Rond het middaguur is het de beurt aan de nieuwelingen en de dames. De kampioenschappen eindigen rond 16.30 uur met de wedstrijden voor de categorieën elite, belofte en junioren.

Café-restaurant De Olde Mölle op de Needse Berg dient die dag als permanence.

De parkeerwachten van De Stofwolk leiden het verkeer die dag in goede banen. Parkeren kan onder meer bij De Olde Mölle, in de berm van de rondweg en de rotonde bij Timmerije (richting Borculo). Jessica Jansen: “Voor de goede orde: de Olde Mölle is die dag overigens gewoon geopend voor een versnapering.”

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....