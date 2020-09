Nieuwe locatie en vernieuwd concept Jazz at Home

EIBERGEN – Mesut Mis en Peter Beets gaan weer beginnen met Jazz at Home. De kleinschalige jazzconcerten spelen zich de komende maanden af in de protestantse kerk De Oude Mattheus aan de Grotestraat in Eibergen. Voordat de coronacrisis uitbrak hadden de optredens plaats in Irish Pub Home, het café van Mesut, maar dit is in verband met de coronamaatregelen momenteel geen geschikte locatie.

Ook zijn de concerten niet meer op dinsdag, maar op donderdagen. De eerste in de reeks is op 17 september met een optreden van Julia Philippens en Suzan Veneman. Violiste Philippens heeft al naam gemaakt in de muziekwereld, maar trompettiste Veneman zet haar eerste schreden op dit pad. Die combinatie past in de nieuwe opzet van Jazz at Home, waarin jonge, net afgestudeerde muzikanten de kans krijgen op te treden met al bekendere collega’s.

Veneman keerde na haar studie in de VS terug naar Nederland en speelde inmiddels in onder andere het Millennium Jazz Orchestra van Joan Reinders en het New Jazz Orchestra onder leiding van Henk Meutgeert. Onlangs maakte ze haar debuut als bandleider van het Suzan Veneman V-tet. Waarin zij ook de kans grijpt om haar eigen composities te laten horen.

Het concert op 17 september bevat niet alleen jazz, maar ook klassieke muziek, uitgevoerd door Philippens en Beets. Het volgende concert is op 22 oktober met Fay Claassen. Gevolgd door 19 november met een kwintet gevormd rond Han Bennink. En 10 december met Sven Figee, bekend van Sven Hammond. De concerten beginnen om 20.45 uur. De entree bedraagt 10-. De opbrengst van de jazz avonden gaan naar de artiesten en de kerk. Opgave kan telefonisch via 0615247690 of via de mail jazz@irishpubhome.nl

