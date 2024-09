Nightwalk: Kijkje achter de schermen bij 18 Eibergse bedrijven

EIBERGEN Op vrijdagavond 20 september vindt de Nightwalk Eibergen plaats: een unieke avondwandeling van zeven kilometer door de productieruimtes, magazijnen en kantoren van 18 Eibergse bedrijven. De opbrengst van het evenement gaat naar drie goede doelen: Stichting AED Berkelland, Oriolus en het G-orkest van muziekvereniging Euphonia Eibergen.

De Nightwalk is een initiatief van Lionsclub Groenlo-Slingelanden, die actief is in de voormalige gemeenten Eibergen, Groenlo en Lichtenvoorde. Na succesvolle edities in Groenlo (2022) en Lichtenvoorde (2023) vindt dit jaar de tocht plaats in Eibergen. In Groenlo namen zo’n 1.200 enthousiaste wandelaars deel en werd er meer dan 10.000 euro opgehaald voor Stichting Smoog. In Lichtenvoorde werd het evenement nog groter, met 1.700 deelnemers en een opbrengst van 15.000 euro, onder andere voor De Zonnebloem.

Binnenkijken bij 18 bedrijven

Dit jaar start de Nightwalk bij Hof van Eckberge aan de Lintveldseweg en voert de tocht langs 18 bedrijven op industrieterrein De Kiefte. De ondernemers zijn enthousiast en openen speciaal voor deze gelegenheid hun deuren. Wandelaars krijgen een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zo wandel je bijvoorbeeld door de showroom van autobedrijf Berenpas, door de drukkerij van Maarse, en bezoek je de werkplaats van Spikker Bouw. Je maakt ook kennis met grotere bedrijven zoals Kvadrat Shade (Verosol) en Saint-Gobain (Flexovit), die die avond zelfs in productie zijn.

Vermaak langs de route

Naast het bezoek aan de bedrijven, maakt de bijzondere sfeer van de Nightwalk het evenement echt uniek. Deelnemers lopen samen in een lang lint en krijgen bij de start een keycord met een lampje, wat voor een sfeervol schouwspel zorgt. Langs de route zijn er optredens van zanggroepen, orkesten en muziekverenigingen die voor extra entertainment zorgen. Bovendien heeft de organisatie een aantal verrassingen in petto voor de wandelaars.

Opbrengst voor drie goede doelen

Net als bij de eerdere edities gaat de opbrengst van de Nightwalk naar lokale goede doelen. Theo Helmers, mede-organisator van het evenement, legt uit: “Als Lionsclub organiseren we verschillende activiteiten, zoals concerten en inzamelacties, om geld op te halen voor goede doelen dichtbij huis.” Dit jaar worden de opbrengsten verdeeld over centrum voor leven met en na kanker Oriolus, Stichting AED Berkelland en het G-orkest van Euphonia. Ook de muziekverenigingen, orkesten en zanggroepen die onderweg optreden, krijgen een bijdrage. Zodra de wandelaars terug zijn bij Hof van Eckberge, wordt het totaalbedrag voor de goede doelen bekendgemaakt.

Praktische informatie

De Nightwalk start op vrijdag 20 september om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur is de startlocatie bij Hof van Eckberge geopend. Kaarten zijn vooraf online te koop voor 10 euro via www.nightwalkeibergen.nl, of fysiek bij Jumbo Hobelman, Steentjes Makelaars en Hof van Eckberge. Op de avond zelf kunnen er nog kaarten aan de kassa worden gekocht voor 12,50 euro per stuk.

Kijk voor meer informatie en updates op www.nightwalkeibergen.nl.

