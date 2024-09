Ontdek WhatsApp: Gratis Workshop in de Bibliotheek Eibergen

EIBERGEN– WhatsApp is een eenvoudige en laagdrempelige manier om digitaal met elkaar in contact te blijven, zelfs als je niet heel digivaardig bent. Maar hoe werkt de app precies? Op donderdagmiddag 10 oktober om 14.00 uur organiseert de Bibliotheek Eibergen een gratis workshop over WhatsApp. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de website, telefonisch op 088-0062929, of in de bibliotheek zelf.

WhatsApp is een van de populairste apps in Nederland, met maar liefst 13,4 miljoen gebruikers, waarvan 10,4 miljoen dagelijks actief zijn. In oktober organiseert SeniorWeb de themamaand ‘WhatsApp’, waar de Bibliotheek Oost-Achterhoek aan deelneemt. Tijdens deze workshop leer je hoe je berichten en foto’s verstuurt, videobelt en hoe je veilig met de app omgaat.

