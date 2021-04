Openluchttheater Eibergen schuift optreden door

Deel dit bericht













Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience naar 2022

EIBERGEN – Het concert met de dertienkoppige Amerikaanse band Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience is verplaatst naar 17 juni 2022. Het optreden van dit jaar maakte onderdeel uit van een Europese tour, maar die is door de coronacrisis gecanceld. Alle reeds gekochte kaarten blijven geldig, wie toch liever de tickets inlevert krijgt het geld teruggestort.

‘’Het betekent dat er nog een aantal kaarten beschikbaar is. Dus wie geen tickets had gekocht en erbij wil zijn, kan nog online tickets kopen’, meldt Openluchttheater Eibergen. Met zeven originele bandleden, waaronder gitarist en producer Al McKay, worden in Eibergen alle grote hits gespeeld; van ‘Boogie Wonderland’, ‘September’ en ‘Shining Star’ tot ‘Fantasy’ en ‘Can’t Hide Love’.

Een kaartje kost in de voorverkoop 42,50 euro, inclusief alle bijkomende kosten. Na afloop is er een soul- & funk afterparty met deejay. Meer info over programma en tickets is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl

Jazz Moves

Vorige week maakte het openluchttheater bekend dat op zaterdag 26 juni het Jazz Moves Festival wordt gehouden. In eerste instantie zijn er slechts 350 tickets beschikbaar. Als de coronaregels verder versoepeld worden is het denkbaar dat de capaciteit wordt verhoogd. Op dit moment zijn er nog 40 kaarten te koop. Over de eerder aangekondigde concerten is momenteel geen nieuws te melden. ‘’Als er veranderingen komen zullen wij dit onmiddellijk communiceren naar de donateurs en alle kaartkopers.’’

