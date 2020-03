Openluchttheater Eibergen verplaatst optredens

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

EIBERGEN – In verband met de coronacrisis heeft Openluchttheater Eibergen alle activiteiten in mei afgeblazen. Het gaat om het Achterhoeks Metalfest en enkele externe partijen die het theater hadden gereserveerd. Voor het Achterhoeks Metalfest wordt een alternatieve datum gezocht. Op dit moment is niet te zeggen wat er met de geplande optredens vanaf juni gebeurt. ‘’Dat hangt af van de maatregelen die het kabinet neemt. Uitgangspunt is concerten die niet doorgaan te verplaatsen naar een later moment. De tickets blijven gewoon geldig’’, aldus het bestuur.

Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 juni geen evenementen mogen worden gehouden. De schade valt voor het openluchttheater nu nog mee: ‘’We hebben voor mei alleen het Achterhoeks Metalfest geprogrammeerd. Het is lastig in te schatten wat er daarna gebeurt. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols en zullen iedereen tijdig informeren.’’ Het publiek kan wel gewoon online tickets blijven kopen. De optredens van Ilse DeLange en Suzan & Freek zijn uitverkocht. Voor het extra concert van Suzan & Freek (4 september) is nog een beperkt aantal tickets verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de optredens van Al McKay’s Earth, Wind & Fire, Wende & Amsterdam Sinfonietta, Maan en muziek-battle The Stones vs The Beatles.

Innen donaties later

Het innen van de automatische jaarlijkse incasso van de ruim drieduizend donateurs is uitgesteld. Normaal gesproken gebeurt dit eind maart. ‘’Het is ook voor veel donateurs een zware en onzekere tijd. Wij stellen de incasso uit tot na de zomervakantie. We hopen uiteraard dat de mensen ons blijven steunen, want ook voor ons zijn het moeilijke tijden. De donateurs vormen een onmisbaar fundament van ons theater.’’

Gerelateerd berichten