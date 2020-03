Openluchttheater opent ‘Buitengewoon Podium’

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Vrijplaats voor positieve energie tegen corona-crisis



EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen zit voorlopig op slot, maar ook niet. Het theater opent een ‘Buitengewoon podium’. Musici, al dan niet professioneel, kleinkunstenaars, dichters en andere creatieve geesten krijgen vanaf morgen de kans een boodschap uit te dragen. “We zitten in een zware tijd. Hoe fijn is het om dan af en toe iets positiefs te ontvangen of te delen.”

Het is zowel voor het openluchttheater als artiesten onduidelijk hoe lang Nederland op slot blijft. “Je merkt nu al dat artiesten en kleinkunstenaars contact met publiek missen en dan maar een soort van huisconcert geven en dat streamen. Wij verplaatsen die huiskamer naar ons theater”, aldus het bestuur. We nemen het op met bescheiden middelen en plaatsen het op onze Facebook-pagina. Bovendien kunnen we het delen in de nieuwsbrieven voor de drieduizend donateurs. Een optreden duurt tussen de 30 seconden en 4 minuten. Uit voorzorg doen we uitsluitend solo-optredens. De kracht zit hem in de eenvoud.”

Iedere inzender krijgt bovendien 15 seconden gelegenheid om zijn of haar performance toe te lichten. Ook kinderen die bijvoorbeeld hun juf missen en willen toezingen zijn welkom. Het openluchttheater neemt alle veiligheidsadviezen in acht en blijft ‘Buitengewoon Podium’ doen, zo lang het verantwoord is. Iedereen die op een creatieve wijze een positieve boodschap wil delen kan zich melden. Een mailtje naar algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl met naam, idee en telefoonnummer is voldoende. In overleg wordt een moment gekozen om op te nemen in het theater.

