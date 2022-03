Peter Tiehuis met band bij Jazz Eibergen

EIBERGEN – Gitarist Peter Tiehuis is met zijn T5-band donderdag 31 maart te gast bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis. Tiehuis heeft tal van nationale en internationale artiesten begeleid en heeft onlangs zijn nieuwe album Heart in Mind uitgebracht.

De jazzhap, voorafgaand aan het concert is helemaal volgeboekt. Er zijn nog wel enkele concerttickets te koop á 17,50 euro per stuk. Het concert begint rond 20:30 uur.

Alle info en online tickets zijn terug te vinden op www.jazzeibergen.nl

