Pizzatrain in café De Stier

EIBERGEN – Donderdag 30 januari kookt Pizzatrain vanaf 17.00 uur in De Stier. Pizzatrain is een cateringbedrijf op het gebied van de Italiaanse keuken. De beide heren van Pizzatrain, René en Rob, hebben in 2011 hun opleiding tot pizzabakker bij de Siciliaanse leermeester Francesco Santocano in Londen gevolgd.

Voor € 9,00 ontvangt de gast een pizza naar keuze, een voorgerecht kost € 5,50 en een nagerecht € 4,00.

Reserveren is wenselijk via e-mail: info@cafedestier.nl of per telefoon: 06-40742249.

Café De Stier

Kleine Hagen

7151 BR Eibergen