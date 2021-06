Platform wil vaste plek onder de jazzpodia

Deel dit bericht













EIBERGEN – Jazz Eibergen houdt op donderdag 1 juli een jazzavond in Het Muldershuis. Te gast is The New Conrad Miller Trio. Donderdag 15 juli komt de acid-jazz band Tristan naar Eibergen.

Ook bij Jazz Eibergen was het door de coronabeperkingen de afgelopen periode stil. Achter de schermen gebeurde er wel veel. ‘’Jazz Eibergen heeft nu een eigen website en online ticketshop. Bovendien zijn we aangesloten bij het Nationaal Podium Plan. Dit is een nieuw platform voor jazzmusici en podia”, vertellen Raph Schouten van Jazz Eibergen en Wouter Braam van Het Muldershuis.

De professionalisering past bij de ambities van Jazz Eibergen om het platform een vaste plek te geven onder de jazzpodia in Oost-Nederland. ‘’Bij de start van de concertreeks in Het Muldershuis waren de eerste twee optredens direct uitverkocht. Daarna moesten wij helaas het hele programma 2020- 2021 cancelen.’’ De twee nieuwe concerten zijn een extraatje. In september starten Jazz Eibergen en Het Muldershuis met een nieuw seizoen. De programmering loopt dan door tot juni volgend jaar.

New Conrad Miller Trio

The New Conrad Miller Trio combineert donderdag 1 juli Zuid-Amerikaanse ritmes met traditionele jazz, blues en soul. De uiteenlopende achtergronden van Coen Molenaar (toetsen), David de Marez Oyens (contrabas) en Enrique Firpi (drums) geven de muziek een bijzondere gelaagdheid.

De acid-jazz band Tristan komt 15 juli naar Eibergen. De vijfmans-formatie maakt energieke ‘feel-good’ vintage acid-jazz, in de stijl van Jamiroquai, Brand New Heavies en Incognito. Voor beide jazzavonden is het uitsluitend mogelijk een entreeticket in combinatie met een jazz-hap te boeken.

Een arrangement kost 25 euro. Tussen 18:30 en 19:30 uur kan er worden aangeschoven voor een jazz-hap, het concert begint om 20:30 uur. Door de coronabeperkingen worden er 50 tickets per avond verkocht. Voor info en online tickets; www.jazzeibergen.nl.



Foto PR Jazz Eibergen Foto PR Jazz Eibergen