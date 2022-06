Pubquiz bij café De Stier

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Aanvang 20.00 uur. Eindtijd 23.00 uur. Deelname aan de quiz bedraagt 3 euro per persoon.

Vanwege de grote belangstelling, dienen teams zich tijdig aan te melden om zeker te zijn van deelname. Opgave met vermelding van de teamnaam en het aantal personen kan via info@cafedestier.nl of per telefoon/ WhatsApp: 0640742249.