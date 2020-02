Pubquiz in Café De Stier

EIBERGEN – Woensdag 5 februari organiseert Café De Stier een Pubquiz. De Pubquiz is een algemene kennisquiz die bestaat uit 8 ronden met vragen, muziekfragmenten, foto’s en audiotracks. Meedoen kan met een team van maximaal 5 personen. Het winnende team ontvangt eeuwige roem en een rondje van de zaak.

Aanvang 20.00 uur. Eindtijd 23.00 uur. Deelname aan de quiz bedraagt 2 euro per persoon.

Vanwege de grote belangstelling, dienen teams zich tijdig aan te melden om zeker te zijn van deelname. Opgave kan via info@cafedestier.nl of per telefoon: 0640742249.