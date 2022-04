Reinier Baas en Ben van Gelder bij Jazz Eibergen

EIBERGEN – Gitarist Reinier Baas en saxofonist Ben van Gelder zijn donderdag 21 april te gast bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis. Beide musici behoren tot de absolute top onder de jonge generatie van de Nederlandse jazzscéne.⁰

Onlangs bracht het duo het album ‘Mokum In Hi-Fi’ uit. Het is een ode aan de stad die beide musici hun thuis noemen. Een ode aan jenever, leverworst, haring, de Jordaan, het draaiorgel, de temeiers, relnichten en penoze.

Baas en van Gelder deelden het podium meer dan 200 keer in de afgelopen jaren. Zij deden dit in uiteenlopende formaties: als trio met drumlegende Han Bennink, als solist met het Metropole Orkest en als sideman in elkaars projecten. Ze tourden door Azië̈, Oceanië̈ en grote delen van Europa. Gedurende deze tijd ontwikkelden Baas en Van Gelder een geheel eigen stijl: “heaviness alternated with nimbleness, strange chords with melodic clarity, unpredictability with a reassuring sense of overall form” (New York City Jazz Record) .

Het is mogelijk om vooraf een jazzhap te eten in combinatie met het concert (27,50 euro.) Het aantal eetplekken is beperkt tot 32. Alleen een concertticket kost 17,50 euro. Het concert begint rond 20:30 uur. Alle info en online tickets zijn terug te vinden op www.jazzeibergen.nl.

