Samenwerking gemeente met Openluchttheater Eibergen bij organisatie Berkelfestival

EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen organiseert zaterdag 21 en zondag 22 augustus in samenwerking met de gemeente Berkelland het grensoverschrijdende Berkelfestival. Het gratis toegankelijke evenement is een initiatief van de acht Nederlandse en Duitse gemeenten langs De Berkel en wordt jaarlijks gehouden. In 2019 was het Duitse Gescher gastheer en vorig jaar Berkelland. Vanwege de corona-crisis werd het festival toen geannuleerd en verplaatst naar dit jaar.

De gemeente Berkelland koos Eibergen uit als centrumlocatie voor het festival en ging vervolgens op zoek naar inwoners en verenigingen die voor de programma-invulling willen tekenen. Uiteindelijk is besloten de organisatie in handen te leggen van Openluchttheater Eibergen. ‘’Een prachtige uitdaging. Wij zullen activiteiten organiseren in ons theater en op de Oude Maat. Verder kijken we naar de mogelijkheden om langs de Berkel-oevers iets leuks te doen’’, zegt Openluchttheater Eibergen.

Het evenement wil culturele en milieu educatieve activiteiten bevorderen en inwoners uit de Berkelgemeenten met elkaar verbinden. Hiervoor krijgt het festival jaarlijks een financiële bijdrage uit het Interreg project ‘Berkeln’. Alle festiviteiten zijn onder voorhoud en worden afgestemd op de dan geldende corona-regels.

