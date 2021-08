Seizoen BIEBlab van start met het maken van een app

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Vanaf begin september start het nieuwe seizoen van BIEBlab. Tijdens de eerste middag (1 september Ruurlo, 8 september Eibergen en 9 september Lichtenvoorde) gaan de deelnemers een app bouwen van hun favoriete boek. In alle vestigingen vindt het BIEBlab plaats van 15.00-16.30 uur. Het aanmelden kan weer via onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Bouw een app van je favoriete boek

Heeft jouw verhaal een happy end of loopt het slecht af? Of allebei? Neem je favoriete boek mee naar deze workshop. Je bekijkt hoe de verhaallijn, of storyline, van verhalen in elkaar zit. En je bouwt een app rondom een verhaal in jouw favoriete boek.Op het eind heb je een echte interactieve app gemaakt!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.