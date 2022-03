Simon Oslander op tweede editie Jazz Moves Festival

EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen houdt zaterdag 9 juli de tweede editie van het Jazz Moves Festival. Naast hoofdact en afsluiter Simon Oslander biedt de line-up veel variatie. Het is nadrukkelijk een jazz-gerelateerd festival. Dus meer dan jazz, benadrukt de organisatie.



De aftrap wordt gedaan door zangeres Marit van der Lei en haar band. Daarna speelt het Paul Schäfer Trio met Dominique Paats. Dit kwartet speelt gipsy en sinti muziek. Vervolgens is er een concert door The Preacher Men, die fraaie melodielijnen afwisselt met swingende grooves.

De uitsmijter is het uit Duitsland afkomstige Simon Oslander Trio. Die spelen onder leiding van Oslander veel dansbare muziek. Een combinatie van jazz, soul, funk en worldfusion. Tussen alle optredens door is er van alles te beleven bij het Talent Stage. Dit tweede, kleinere podium wordt ingevuld door studenten van de pop- en jazzopleiding Conservatorium Utrecht. Dit programma staat onder leiding van Emma Boertien, oud finaliste van The Voice of Holland. Jazz Moves begint om 16:00 uur en duurt tot iets na middernacht.

De poort gaat om 15:30 uur open. Een online voorverkoopticket kost 22,50, inclusief bijkomende kosten. Aan de kassa kost een kaartje 25 euro. Alle ins en outs en online tickets zijn terug te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....