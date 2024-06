SP Informatieavond over het Zorgbuurthuis in Eibergen

EIBERGEN – Sinds de afschaffing van de bejaardenhuizen is er een grote groep mensen die tussen wal en schip valt. Mensen die nog niet veel zorg nodig hebben, maar wel een manier van wonen zoeken waarbij ze niet meer alles alleen hoeven te doen. Voor deze groep introduceert de SP het Zorgbuurthuis.

Het Zorgbuurthuis is een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen, een initiatief van de SP dat al succesvol is gerealiseerd in Oss. In een Zorgbuurthuis kunnen bewoners het leven leiden zoals zij zelf willen, met ondersteuning van de buurt en professionele zorgpartijen.

Informatieavond in Eibergen

Op 14 juni organiseert SP Berkelland een informatieavond over het Zorgbuurthuis in Eibergen. Tijdens deze avond zal Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid namens de SP met onder andere de portefeuille zorg, aanwezig zijn om meer te vertellen over het Zorgbuurthuis en de voordelen ervan voor de gemeenschap.

Details van de avond:

Datum: 14 juni 2024

14 juni 2024 Tijd: 19.30 – 22.00 uur

19.30 – 22.00 uur Locatie: De Klok, Grotestraat 84, Eibergen

De Klok, Grotestraat 84, Eibergen Toegang: Gratis, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom, ook niet-SP-leden.

Deze avond biedt een uitstekende gelegenheid voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over dit vernieuwende woonconcept voor ouderen. Voor degenen die alvast meer willen lezen over het Zorgbuurthuis, is er informatie beschikbaar op de website van de SP: www.sp.nl/zorgbuurthuis.