Startschot valt weer voor zomercompetitie Stofwolk

EIBERGEN – Traditioneel gaat op de eerste dinsdag in april de zomeravondcompetitie bij wieler- en skeelervereniging De Stofwolk in Eibergen weer van start.

De wielervereniging De Stofwolk organiseert dit jaar 22 wedstrijden op de dinsdagavond om de wedstrijdrenners en renster in de wijde omgeving de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden op de diverse koersen op wedstrijdsnelheid.

Om de trainingswedstrijden zo realistisch mogelijk af te stemmen op de criteriums, wordt er elke wedstrijdavond gestreden met een tussensprint om het sprintkampioenschap en een premiesprint.

Er wordt in twee categorieën gereden om het eindklassement en uiteraard rijdt de leider van elke categorie in de leiderstrui, evenals de leider van het sprintkampioenschap. De jurering vindt plaats middels Mylaps (tijdsmetingsysteem) en dit maakt het mogelijk om de echte hardrijders te kunnen belonen voor hun inzet. Er wordt dan ook traditioneel hard gereden om de tijdrijderscup. De tijdrijderscup is voor de renner die het rondje van 1620 meter op het afgesloten bikepark van de wielervereniging het snelste aflegt.

Om deel te kunnen nemen aan het evenement hoef je geen lid te zijn van RTC De Stofwolk, maar moet je wel in het bezit zijn van een basis KNWU lidmaatschap. Ook voor het wielerminnend publiek is het wekelijks een lust voor het oog de deelnemers te zien strijden om de punten en de eer. Het sportpark is dan ook iedere dinsdagavond open voor publiek. De wedstrijden starten om 19.05 uur en afhankelijk en de wedstrijdlengte varieert tussen 35 en 55 kilometer.

Inschrijven kan tot tien minuten voor de wedstrijd. Het hele regelement staat beschreven op de website van de wielerclub www.stofwolk.nl