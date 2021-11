Stofwolk hervat trainingen voor mountainbikers en veldrijders

Deel dit bericht













EIBERGEN – Vanwege corona zat het er vorig seizoen niet in, maar de Achterhoekse wielervereniging RTC De Stofwolk hervat de trainingen voor mountainbikers en veldrijders. Vanaf woensdag 10 november kunnen niet alleen leden van De Stofwolk, maar wielrenners uit de hele regio op het bikepark in Eibergen gedurende de herfst- en wintermaanden hun conditie aanscherpen.

Deze trainingen van De Stofwolk zijn populair onder wielrenners in de hele Achterhoek. Vooral ook omdat iedereen op het eigen niveau kan meedoen: van recreanten tot wedstrijdrenners. En van Stofwolkers tot ‘vrije renners’ en leden van andere wielerclubs.

De Stofwolk beschikt over een bikepark dat uniek is voor de regio, met onder meer tal van uitdagende hindernissen. Omdat het park bovendien compleet verlicht is, vormt het voor renners een passende oplossing om ook tijdens de herfst en winter te kunnen werken aan hun techniek en conditie. Dat gebeurt onder deskundige begeleiding van de trainers van De Stofwolk.

Vanaf woensdagavond 10 november wordt er van 19.00 tot circa 20.30 uur weer wekelijks getraind.

Wie mee wil doen kan vrijblijvend een keer mee komen trainen en krijgt daarbij tekst en uitleg over de diverse mogelijkheden.

Het bikepark is te vinden op sportpark De Bijenkamp aan de Rietmolenseweg in Eibergen Voor meer informatie: info@stofwolk.nl

