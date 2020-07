Straatartiesten in centrum Eibergen

EIBERGEN – In het centrum van Eibergen is zaterdag 1 en 15 augustus een aantal straatartiesten actief. Van goochelaar Tom Krooshof tot singer-songwriter Jan Ottink. De straatartiesten-dagen worden georganiseerd door Kern Gezond Eibergen. Een initiatief van enkele inwoners die -ondanks de coronacrisis- deze zomer meer reuring willen in hun dorp.

“Kern Gezond Eibergen is pas twee weken geleden ontstaan, wij proberen met stoom en kokend water toch enkele nieuwe activiteiten te organiseren”, vertelt Raph Schouten, die de regie heeft over de straatartiesten-dag. Inmiddels hebben ook onder meer handpan-speelster Dagmar Buesink, gitarist Luc te Lintelo en dichteres Mariëlla Vermeer hun medewerking toegezegd. De straatartiesten spelen tussen 11:00 en 17:00 uur steeds op andere stekjes in het centrum van Eibergen. Het zijn korte optredens van ongeveer 10 minuten. De artiesten mogen met de pet rond om op die manier geld op te halen. “We vragen inwoners en toeristen die naar het centrum komen dan ook om wat zakgeld mee te nemen.”

Openluchttheater Eibergen biedt een ‘basiskamp’ aan waar de straatartiesten even op verhaal kunnen komen tussen de optredens door. Ook worden zij door Kern Gezond Eibergen voorzien van een broodje en drinken. Straatartiesten uit Eibergen en omgeving die het leuk vinden om zaterdag en/of 15 augustus mee te doen kunnen bellen met 06-53327963.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print