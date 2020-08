Straatartiesten, picknick en koopjesmarkt Eibergen

EIBERGEN- Straatartiesten op zaterdag 15 augustus, een picknick op de Oude Maat met nevenactiviteiten op zondag 23 augustus en een koopjesmarkt (29 augustus). In het centrum van Eibergen valt de komende weekeinden veel te beleven. ‘’De insteek is om meer reuring in het dorp te brengen, deze zomer. Uiteraard is alles wel coronaproof’’, vertellen Madelon Kuijk en Raph Schouten van de werkgroep Kern Gezond Eibergen.

Zaterdag 15 augustus organiseert Kern Gezond Eibergen van 12:00 tot 17:00 uur voor de tweede keer in het centrum optredens met straatartiesten. Er worden drie speellocaties ingericht. Daarnaast trekken er ook enkele muzikanten door de straten. Naast de bekende dialectzanger en gitarist Jan Ottink is ook het duo Sandra Vriese/Eric Heutinck van de partij. De djembégroep Friends of Joy roert op de trommels, goochelaar Tom Krooshof zet mensen op het verkeerde been en dichteres Mariëlla Vermeer gaat samen met publiek actief ‘in gedicht’. Ook de gitaristen Luc te Linteloo en Marc Epping komen naar Eibergen.

De artiesten mogen met de pet rond om op die manier geld op te halen. ‘’We vragen inwoners en toeristen die naar het centrum komen dan ook om wat zakgeld mee te nemen.’’

Picknick en koopjesmarkt

Op zondag 23 augustus is park de Oude Maat het decor van een picknick. Iedereen mag z’n eigen kleedje, eten en drinken meenemen. Er zijn tal van neven-activiteiten. Kids kunnen voetballen, touwtrekken, er is een stormbaan, dansworkshops en heel veel meer.

Zaterdag 29 augustus kunnen koopjesjagers van 10:00 tot 16:00 uur hun slag slaan. De ondernemers hebben tal van scherpe aanbiedingen en ook buiten worden kramen neergezet. Er zijn bovendien speciale kinderactiviteiten en er is een kinderrommelmarkt. Bovendien krijgt de jeugd de gelegenheid om creatieve en/of muzikale talenten te etaleren. Wie mee wil doen kan mailen naar info@eeksshop.nl

