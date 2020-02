Suzan & Freek naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Suzan & Freek staan zaterdag 5 september met band in Openluchttheater Eibergen. Nog voor hun hits Als Het Avond Is, Blauwe Dag en Deze is voor mij waren Suzan & Freek al een live sensatie. Na een uitverkochte clubtour en bekroonde album Gedeeld Door Ons zijn er in de nazomer voor het eerst enkele shows in openluchttheaters.

“We hebben er super veel zin in om op deze bijzondere locatie met band onze liedjes te spelen”, vertelt Suzan. De vrije voorverkoop start zaterdag 29 februari om 10:00 uur. Een ticket kost in de voorverkoop 27,50, inclusief alle bijkomende kosten. Alle informatie over het concert is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl