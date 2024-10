Taalontwikkelingsstoornis en laaggeletterdheid centraal tijdens informatieavond

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

EIBERGEN – Op woensdagavond 23 oktober organiseren het Preventie Platform Jeugd, Kentalis en de Bibliotheek Oost-Achterhoek gezamenlijk een informatieve avond over taal in de Bibliotheek Eibergen. Kentalis zal een deel van de avond vullen met informatie over taalontwikkelingsstoornissen (TOS), terwijl de Bibliotheek Oost-Achterhoek meer vertelt over het Taalhuis en de VoorleesExpress. De avond is gratis toegankelijk en aanmelden kan via www.preventieplatformjeugd.nl.

Taalontwikkelingsstoornis en laaggeletterdheid

Hoewel taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en laaggeletterdheid vaak onbekend en onzichtbaar blijven, komen ze toch regelmatig voor. Vroege signalering is essentieel om de juiste begeleiding en behandeling te bieden, wat het toekomstperspectief van kinderen en volwassenen met deze uitdagingen aanzienlijk verbetert.

Deze interactieve avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze onderwerpen, zowel professionals als ouders en andere geïnteresseerden. De avond biedt onder andere inzicht in:

• Wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en hoe je dit kunt herkennen;

• Wat laaggeletterdheid inhoudt en welke gevolgen dit kan hebben.

