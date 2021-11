Tenors held Alexander Beets te zien in Iris Pub Home

Deel dit bericht













EIBERGEN – Tenor- saxofonist Alexander ook wel door de pers aangeduid als: ’Een van de weinige tenor helden van dit moment’, staat op dinsdag 9 november op het podium van Irish Pub home in Eibergen. De tenor- saxofonist brengt met zijn nieuwe album ‘Big Sounds’ een eerbetoon aan beroemde tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis. Voor zijn nieuwe album haalde hij dan ook inspiratie uit tenor giganten als: Gene Ammons, Ike Quibec, Stanley Turrentine, Houston Person en Hank Mobley. Deze grote namen staan dan ook bekend voor hun brede en vette sound.

Al eerder was Alexander Beets te zien in van Irish Pub Home en nu keert hij terug om met zijn nieuwe album zijn publiek een muzikale avond te bezorgen.

Alexander Beets is te zien omstreeks 20:45, Kerkstraat 2 in Eibergen. Kaarten zijn zowel aan de deur te koop of kunnen vooraf gereserveerd worden door een bericht te sturen naar 0615247690.

