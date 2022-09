Theatervoorstelling ‘Tis Hier Geen Hotel 2’ in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Het seizoen van Openluchttheater Eibergen is nog maar net afgelopen en de eerste act voor het komende seizoen is alweer bekend. Donderdag 1 Juni 2023 zal ‘Tis Hier Geen Hotel 2’ in het openluchttheater te zien zijn.

Na het succes van de eerste voorstelling laten cabaretières Ellen Dikker, Hanneke Drenth en Dianne Liesker wederom zien wat er gebeurt als pubers het huis als hotel beschouwen. Met veel humor en gênante momenten wordt het een zeer herkenbare avond voor iedereen met een puber in huis. Een avond dus over gesmijt met deuren, hopeloos bankhangen en lege verpakkingen in de koelkast.

De voorstelling is gebaseerd op de populaire website tishiergeenhotel.nl.

Kaarten zijn te koop vanaf zaterdag 17 september 10 uur. Kosten zijn 20 euro in de voorverkoop en 22,50 euro aan de kassa. Alle aanvullende informatie en tickets zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

